شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 30-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 30-5-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 153.2 جنيه للشراء و154.3 جنيه للبيع، مقابل 155 جنيها أمس بتراجع نحو جنيه تقريبا في البنوك عن يوم أمس في الشراء والبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

153.2 جنيه للشراء.

و154.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

153.4 جنيها للشراء.

و154.3 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

148.8 جنيه للشراء.

154.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

149.03 جنيه للشراء.

154.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي



150.3 جنيه للشراء.

154.2 جنيه للبيع.