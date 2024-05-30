شكرا لقرائتكم خبر عن «ميار القابضة» تعتزم إصدار صكوك محلية مقومة بالريال قابلة للتحول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة ميار القابضة إصدار صكوك قابلة للتحول مقومة بالريال عبر برنامج حجمه 500 مليون ريال لمدة 24 شهرا وذلك لغايات تمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة.

وعينت شركة ميار، شركة آفاق المالية المستشار المالي الحصري، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.

وأضافت أن طرح برنامج الصكوك مقومة بالريال قابلة للتحول عبر شركة آفاق المالية، وذلك بعد توصية مجلس الإدارة أمس.

وأفادت بأن قيمة الطرح 500 مليون ريال على عدة إصدارات وتحديدها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين وقابلة للتحول.

وأشارت إلى أن الهدف من الطرح: تعزيز رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة.

ولفتت إلى أن طرح الصكوك مشروط بموافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل وطرح برنامج الصكوك كعملية طرح عام وفق شروط البرنامج.