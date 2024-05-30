شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 0.4% إلى 2329 دولارا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بنسبة 0.4%، لتصل إلى 2329 دولارا للأوقية، وذلك قبل صدور القراءة الثانية لمعدل النمو الاقتصادي في أمريكا خلال الربع الأول. أسعار الذهب اليوم كانت أسعار الذهب قد تراجعت أمس الأربعاء، عند التسوية بنسبة 0.7%، عند 2341.20 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها خلال التداولات لى 2363.7 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، أمس، لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى في شهر تقريبا.

وكان مؤشر الدولار قدر ارتفع أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.5% عند 105.06 نقطة.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول، فيما يتوقع المحللون نموه بنسبة 1.4% على أساس سنوي، بدلا من 1.6% في القراءة الأولى.

والمعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.