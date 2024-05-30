شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «الاتحاد للتأمين» على أساس سعر 18.18 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني يوم الأربعاء 21/11/1445هـ الموافق 29/05/2024م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

واحتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 18.18 ريال لهذا اليوم الخميس 22/11/1445هـ الموافق 30/05/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.

ونوهت بإضافة شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 26/11/1445هـ الموافق 03/06/2024م.