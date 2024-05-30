شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

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أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، عند آخر مستوياته.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري، 27.25 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري، 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر عند 47.25 جنهي للشراء، و47.35 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المتحد 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة، 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني، 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.