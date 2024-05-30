شكرا لقرائتكم خبر عن 2.52 تريليون ريال.. الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

القروض والسلف

مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي "ساما" أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بلغ في شهر أبريل الماضي نحو 2.525 تريليون ريال، مرتفعا بنسبة 10.4%، مقارنة بـ 2.287 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما" أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفع في شهر أبريل الماضي على أساس شهري بنسبة 0.6%، مقارنة بـ 2.510 تريليون ريال في شهر مارس من العام الحالي.وأفادت النشرة بأن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يشمل كمبيالات مخصومة، وقروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف.أوضحت ان القروض والسلف والسحوبات على المكشوف بلغت في شهر أبريل الماضي نحو 2.506 تريليون ريال، مقابل 2.272 تريليون ريال في الشهر ذاته من عام 2023، و2.491 تريليون ريال في شهر مارس الماضي.وأشارت إلى أن الكمبيالات المخصومة بلغت في شهر أبريل الماضي نحو 19.245 مليار ريال، مقابل 15.164 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، و18.748 مليار ريال في شهر مارس الماضي.ولفتت إلى أن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بلغت في شهر أبريل الماضي نحو 88.859 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 21% على أساس سنوي، مقابل 73.485 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2023، بينما ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 88.606 مليار ريال في شهر مارس 2024.وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في شهر أبريل الماضي نحو 2.614 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 10.7%، مقارنة بـ 2.360 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بـ 2.599 تريليون ريال في شهر مارس من العام الحالي.