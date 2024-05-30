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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3120 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، خلال التعاملات الصباحية، عند آخر مستوياتها.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3565.7 جنيه.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم عند 2674.3 جنيه.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1777.3 جنيه
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24880 جنيها، فيما بلغ سعر الأوقية عالميا نحو 2335 دولارا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3565.7 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3120 جنيها.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم عند 2674.3 جنيه.
سعر جرام الذهب اليوم في مصروبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2073.3 جنيه
وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1777.3 جنيه
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24880 جنيها، فيما بلغ سعر الأوقية عالميا نحو 2335 دولارا.