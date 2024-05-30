شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3120 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، خلال التعاملات الصباحية، عند آخر مستوياتها.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3565.7 جنيه.سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3120 جنيها.واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم عند 2674.3 جنيه.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2073.3 جنيهوسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1777.3 جنيهوبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24880 جنيها، فيما بلغ سعر الأوقية عالميا نحو 2335 دولارا.