الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3120 جنيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3120 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، خلال التعاملات الصباحية، عند آخر مستوياتها.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3565.7 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3120 جنيها.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم عند 2674.3 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2073.3 جنيه

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1777.3 جنيه
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24880 جنيها، فيما بلغ سعر الأوقية عالميا نحو 2335 دولارا.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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