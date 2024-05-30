شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس "النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2023 ".

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة بلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الـذين إكتســبوا صـفــة المـهاجـر 247 مـهاجـــراً عــــام 2023 (34 مهاجــراً و 213 مهاجــراً إكتسبوا صفـــة المهاجر ) مقابــــل 317 مهاجــراً عـام 2022 بانخفاض قدره 22.1٪.

بلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 247 مــهاجـر (218 مهـاجـر أصـلى بنســبة 88.3٪، 29 مرافق بنسبة 11.7٪) عــــــام 2023.

وبلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 220 من الذكور بنـسبة 89.1٪.

ويلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 27 من الإنــاث بنسبة 10.9٪.

وتأتى ايطاليا فى المرتبـة الأولـى حيث بلغ 83 مهاجر بنسبة 33.6٪، يليها الولايات المتحدة الامريكية بعدد 61 مهاجــراً بنسبــة 24.7٪، ثــم كنــدا بعـــدد 59 مهاجراً بنسبة 23.9٪ من اجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر عام 2023.

وبلـغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر في الفئة العمرية (35-40 سنة) 53 مهاجــراً بنسبـة 21.5٪.

ويأتى الحاصلون على مؤهلات جامعية فى المرتبة الأولى من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر فـى سـن الـتعلـــيم (10 سنوات فأكثر) حيث بلغ 130 مهاجراً بنسبة 54.9٪ .

واستحوذت فئة الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) علي النصيب الاكبر حيث بلغ 103 مهاجر بنسبة 44.4٪ من اجمالي اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر .

و بلغ عدد المصريين الــذين إكتسبوا جنسيات أجنبية 4418 مصرى عـام 2023 مقابـل 3498 مصرى عـــام 2022 بنسبــة زيادة قدرهـا 26.3 ٪ (2921 مصرى حصلوا عــلى إذن بالتـجنس مع الإحتفـاظ بالجنسـية المـصريـة بنـسبـة 66٪ بينما 1497 حصلوا عـــلى إذن بالتجنس مــع عدم الإحتفـاظ بالجنسية المصــريـة بنسبة 34٪).