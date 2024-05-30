شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب ينخفض 320 جنيها مسجلا 24880 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة بحوالي 320 جنيها مسجلاً 24880 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 30 مايو 2024 بدون إضافة مصنعية 24880 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها

يعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار كما أنه ضمن العملات الذهبية الأكثر مبيعا في سوق الصاغة خلال عام 2024.