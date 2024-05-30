الاقتصاد

الموافقة على زيادة رأس مال «أكاديمية التعلم» إلى 90 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال «أكاديمية التعلم» إلى 90 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أكاديمية التعلّم تلقيها موافقة هيئة السوق المالية أمس على طلب الشركة زيادة رأس مالها من 60 مليون ريال إلى 90 مليون ريال بزيادة 50%.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الزيادة ستكون عبر منح المساهمين سهم لكل سهمين يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية الذي سوف يحدد لاحقا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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