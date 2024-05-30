شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تمديد تعيين العضو المنتدب لـ«أمانة للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني حصولها على عدم ممانعة هيئة التأمين على قرار مجلس الإدارة بتمديد تعيين رشيد أبي نادر، للقيام بمهام العضو المنتدب للشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 30 نوفمبر الماضي، قرار مجلس الإدارة بتعيين رشيد أبي نادر بمنصب العضو المنتدب في الشركة.
وأوضحت أن فترة التكليف ستكون لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نهاية فترة التعيين القائمة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 30 نوفمبر الماضي، قرار مجلس الإدارة بتعيين رشيد أبي نادر بمنصب العضو المنتدب في الشركة.
وأوضحت أن فترة التكليف ستكون لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نهاية فترة التعيين القائمة.