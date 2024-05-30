الاقتصاد

الموافقة على تمديد تعيين العضو المنتدب لـ«أمانة للتأمين»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تمديد تعيين العضو المنتدب لـ«أمانة للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني حصولها على عدم ممانعة هيئة التأمين على قرار مجلس الإدارة بتمديد تعيين رشيد أبي نادر، للقيام بمهام العضو المنتدب للشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 30 نوفمبر الماضي، قرار مجلس الإدارة بتعيين رشيد أبي نادر بمنصب العضو المنتدب في الشركة.
وأوضحت أن فترة التكليف ستكون لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نهاية فترة التعيين القائمة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا