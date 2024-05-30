شكرا لقرائتكم خبر عن 51 % منهم إناث.. 165 ألف سعودي يعملون في قطاع التجارة والان نبدء بالتفاصيل



وقال تقرير التوطين في توطين الوظائف شهد قطاع التجارة خلال الربع الرابع من عام 2023 تطوراً ملحوظاً في توطين الوظائف، خصوصاً في أنشطة الاستشارات الإدارية، إذ سجلت أعلى معدل للتوطين بلغ 72%، ويعد من ضمن أعلى الأنشطة في توظيف المواطنين بعدد 7.5 ألف موظف.

وسجل نشاط البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة ونشاط تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، معدلات توطين مرتفعة بلغت 48% و46% على التوالي، يلي ذلك نشاط البيع بالجملة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، بمعدل توطين يزيد عن 40%؛ مما يعكس الجهود المبذولة لدمج السعوديين في الأدوار التجارية المتنوعة. الأنشطة الاقتصادية ومن جهة أخرى، شهدت بعض الأنشطة الاقتصادية مثل: البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديدة للسيارات وتوابعها، ونشاط البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها معدلات توطين منخفضة بلغت 24% و23% على التوالي.

ويعد نشاط تقديم خدمات تسويقية نيابةً عن الغير أعلى الأنشطة الاقتصادية تسجيلاً لأعداد الموظفين بقطاع التجارة إذ بلغ 9 آلاف موظف؛ مما يشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من النمو في توظيف المواطنين في القطاع.



وشهد قطاع التجارة نمواً كبيراً في القوى العاملة وذلك من عام 2020 إلى 2023، إذ ارتفع عدد الموظفين من

501.27 ألف موظف إلى 561.34 ألف موظف، فيما بلغ مقدار أعلى نمو سنوي في عام 2022 بنسبة 7%.

وارتفع عدد المواطنين السعوديين العاملين في قطاع التجارة بنسبة 18 في عام 2022، تلت هذه الفترة زيادات متواصلة ليصل عدد الموظفين المواطنين إلى 164.570 ألف موظف بحلول عام 2023 وبمعدل توطين بلغ 29%.

وتوضح هذه الأرقام فاعلية التوسع في القطاع ودمج المواطنين السعوديين فيه تماشياً مع أهداف الاستراتيجية للتوطين والتنويع الاقتصادي. وظائف المهارات العالية شكل الموظفون المواطنون 46.9% من الموظفين في المهن ذات المهارات العالية بقطاع التجارة في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى تكافؤ الفرص مع الموظفين غير المواطنين الذين شكلوا نسبة 53.1% من إجمالي الموظفين في هذه الوظائف.

ويدل ذلك على التقدم الكبير الذي حققته الملكة في توطين القوى العاملة في قطاع التجارة، وخاصةً في المهن المتخصصة التي تتطلب مهارات عالية.

وسجلت العديد من مهن المهارات العالية في القطاع نسب توطين مرتفعة مثل: مدير عمليات الوارد البشرية بنسبة توطين بلغت 100%، وبعدد موظفين مواطنين بلغ 5 آلاف، وأخصائي إداري بنسبة توطين بلغت 94%، وبعدد موظفين مواطنين بلغ 3.7 ألف. الوظائف الرئيسية للقطاع بلغت نسبة الموظفين المواطنين ما يقارب 50% من إجمالي الوظائف الرئيسية في قطاع التجارة؛ ويشير ذلك إلى

إنجاز كبير في جهود توطين القطاع التي تُظهر استراتيجيات ناجحة نحو تحقيق التوازن بين القوى العاملة في الأدوار والوظائف الحيوية بالقطاع داخل المملكة.

ويتضح ذلك في العديد من الوظائف الرئيسية للقطاع مثل: مندوبي المبيعات بعدد موظفين مواطنين بلغ 18.5 ألف موظف، ومعدل توطين بلغ 41.5 %، وبائعي الملابس الجاهزة، بعدد موظفين مواطنين بلغ 11.6 ألف موظف، ومعدل توطين بلغ 71 %، والمحاسبين، بعدد موظفين مواطنين بلغ 7.3 ألف موظف، ومعدل توطين بلغ 41.6%؛.

ويرجح ذلك دعم قرارات التوطين لهذه النتائج الايجابية لإجمالي الموظفين المواطنين في الوظائف الرئيسية، وخصوصًا دعم التوطين في مهن رئيسية مثل: مهن المبيعات والمشتريات والمهن المحاسبية ، وغيرها. نسبة المواطنات شكلت المواطنات ما يتجاوز نصف الموظفين في قطاع التجارة بما يعادل نسبة 50.9% في الربع الرابع من عام 2023 ؛ مما يعكس الحضور الملحوظ للإناث في القطاع، ويشير إلى الجهود المستمرة في التوطين وتمكين عمل المرأة في القطاع.



بلغت نسبة للمواطنات في المناصب الإدارية والمهارات العالية في قطاع التجارة في المملكة 23.2% خلال الربع الرابع من عام 2023؛ وتعد بتلك النسبة من أعلى معدلات تواجد المواطنات في المهن ذات المناصب الإدارية والمهارات العالية في القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وارتفعت نسبة المواطنات في العديد من مهن القطاع، مثل: أخصائي إداري، بنسبة 48.0 %، وأخصائي مبيعات، بنسبة 36.8%. الدمام - شريف احمد - كشف المرصد الوطني للعمل أن عدد الموظفين السعوديين في قطاع التجارة بلغ 165 ألف مواطن في الربع الرابع من 2023، بنسبة توطين تقدر بـ29%.وقال تقرير التوطين في السعودية الصادر عن المرصد: إن إجمالي عدد الموظفين في القطاع 561 ألف موظف منهم 81 ألف سعودي من الذكور بنسبة 49%، و84 ألف من الإناث السعوديات بنسبة 51%.شهد قطاع التجارة خلال الربع الرابع من عام 2023 تطوراً ملحوظاً في توطين الوظائف، خصوصاً في أنشطة الاستشارات الإدارية، إذ سجلت أعلى معدل للتوطين بلغ 72%، ويعد من ضمن أعلى الأنشطة في توظيف المواطنين بعدد 7.5 ألف موظف.وسجل نشاط البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة ونشاط تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، معدلات توطين مرتفعة بلغت 48% و46% على التوالي، يلي ذلك نشاط البيع بالجملة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، بمعدل توطين يزيد عن 40%؛ مما يعكس الجهود المبذولة لدمج السعوديين في الأدوار التجارية المتنوعة.ومن جهة أخرى، شهدت بعض الأنشطة الاقتصادية مثل: البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديدة للسيارات وتوابعها، ونشاط البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها معدلات توطين منخفضة بلغت 24% و23% على التوالي.ويعد نشاط تقديم خدمات تسويقية نيابةً عن الغير أعلى الأنشطة الاقتصادية تسجيلاً لأعداد الموظفين بقطاع التجارة إذ بلغ 9 آلاف موظف؛ مما يشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من النمو في توظيف المواطنين في القطاع.وشهد قطاع التجارة نمواً كبيراً في القوى العاملة وذلك من عام 2020 إلى 2023، إذ ارتفع عدد الموظفين من501.27 ألف موظف إلى 561.34 ألف موظف، فيما بلغ مقدار أعلى نمو سنوي في عام 2022 بنسبة 7%.وارتفع عدد المواطنين السعوديين العاملين في قطاع التجارة بنسبة 18 في عام 2022، تلت هذه الفترة زيادات متواصلة ليصل عدد الموظفين المواطنين إلى 164.570 ألف موظف بحلول عام 2023 وبمعدل توطين بلغ 29%.وتوضح هذه الأرقام فاعلية التوسع في القطاع ودمج المواطنين السعوديين فيه تماشياً مع أهداف الاستراتيجية للتوطين والتنويع الاقتصادي.شكل الموظفون المواطنون 46.9% من الموظفين في المهن ذات المهارات العالية بقطاع التجارة في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى تكافؤ الفرص مع الموظفين غير المواطنين الذين شكلوا نسبة 53.1% من إجمالي الموظفين في هذه الوظائف.ويدل ذلك على التقدم الكبير الذي حققته الملكة في توطين القوى العاملة في قطاع التجارة، وخاصةً في المهن المتخصصة التي تتطلب مهارات عالية.وسجلت العديد من مهن المهارات العالية في القطاع نسب توطين مرتفعة مثل: مدير عمليات الوارد البشرية بنسبة توطين بلغت 100%، وبعدد موظفين مواطنين بلغ 5 آلاف، وأخصائي إداري بنسبة توطين بلغت 94%، وبعدد موظفين مواطنين بلغ 3.7 ألف.بلغت نسبة الموظفين المواطنين ما يقارب 50% من إجمالي الوظائف الرئيسية في قطاع التجارة؛ ويشير ذلك إلىإنجاز كبير في جهود توطين القطاع التي تُظهر استراتيجيات ناجحة نحو تحقيق التوازن بين القوى العاملة في الأدوار والوظائف الحيوية بالقطاع داخل المملكة.ويتضح ذلك في العديد من الوظائف الرئيسية للقطاع مثل: مندوبي المبيعات بعدد موظفين مواطنين بلغ 18.5 ألف موظف، ومعدل توطين بلغ 41.5 %، وبائعي الملابس الجاهزة، بعدد موظفين مواطنين بلغ 11.6 ألف موظف، ومعدل توطين بلغ 71 %، والمحاسبين، بعدد موظفين مواطنين بلغ 7.3 ألف موظف، ومعدل توطين بلغ 41.6%؛.ويرجح ذلك دعم قرارات التوطين لهذه النتائج الايجابية لإجمالي الموظفين المواطنين في الوظائف الرئيسية، وخصوصًا دعم التوطين في مهن رئيسية مثل: مهن المبيعات والمشتريات والمهن المحاسبية ، وغيرها.شكلت المواطنات ما يتجاوز نصف الموظفين في قطاع التجارة بما يعادل نسبة 50.9% في الربع الرابع من عام 2023 ؛ مما يعكس الحضور الملحوظ للإناث في القطاع، ويشير إلى الجهود المستمرة في التوطين وتمكين عمل المرأة في القطاع.بلغت نسبة للمواطنات في المناصب الإدارية والمهارات العالية في قطاع التجارة في المملكة 23.2% خلال الربع الرابع من عام 2023؛ وتعد بتلك النسبة من أعلى معدلات تواجد المواطنات في المهن ذات المناصب الإدارية والمهارات العالية في القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى.وارتفعت نسبة المواطنات في العديد من مهن القطاع، مثل: أخصائي إداري، بنسبة 48.0 %، وأخصائي مبيعات، بنسبة 36.8%.