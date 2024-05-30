شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيكو»: بدء تشغيل المصنع الجديد في «صناعية الخرج» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) بدء تشغيل المصنع الجديد القائم في المنطقة الصناعية بمحافظة الخرج.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تشغيل المصنع الجديد يعكس التزام الشركة بأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تلبية النمو والطلب من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالى لهذا التطور خلال النصف الثاني للعام المالى 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تشغيل المصنع الجديد يعكس التزام الشركة بأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تلبية النمو والطلب من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالى لهذا التطور خلال النصف الثاني للعام المالى 2024.