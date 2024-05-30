الاقتصاد

«أبيكو»: بدء تشغيل المصنع الجديد في «صناعية الخرج»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيكو»: بدء تشغيل المصنع الجديد في «صناعية الخرج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) بدء تشغيل المصنع الجديد القائم في المنطقة الصناعية بمحافظة الخرج.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تشغيل المصنع الجديد يعكس التزام الشركة بأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تلبية النمو والطلب من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة العربية .
ومن المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالى لهذا التطور خلال النصف الثاني للعام المالى 2024.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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