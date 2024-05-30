شكرا لقرائتكم خبر عن «ذيب لتأجير السيارات» تجدد فرع حي السويدي في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة ذيب لتأجير السيارات فرعها الواقع في جنوب غرب مدينة الرياض على طريق عائشة بنت أبي بكر –رضي الله عنها- بحي السويدي، لتعيد افتتاحه بحلة جديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: "يأتي ذلك ضمن إطار الاهتمام في تعزيز شبكة فروع الشركة وتحديثها، وتنفيذا لاستراتيجيتها التي ترتكز على مواصلة الإهتمام في مختلف فروع المملكة".
يعتبر فرع السويدي من أعرق الفروع لدى شبكة شركة ذيب لتأجير السيارات في المنطقة الوسطى، حيث تم أفتتاحه عام 1998 م، ليتجاوز 25 عاما منذ افتتاحه، ويأتي تجديد الفرع في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العميل.
يعد فرع السويدي من أهم فروع المنطقة الوسطى والتي تضم 14 فرعا، ويصل إجمالي شبكة فروع ذيب لتأجير السيارات إلى 58 فرعا، لتلبي احتياجات العملاء على مختلف الشرائح في العاصمة.
تعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى السعودية والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وقد أهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا.
وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات، من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد.
تتمتع الشركة بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 33 عاما؛ إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991 م، ويصل عدد فروعها إلى 58 فرعا، 14 منها في مطارات دولية وإقليمية بأسطولها الذي يتجاوز 30 ألف سيارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: "يأتي ذلك ضمن إطار الاهتمام في تعزيز شبكة فروع الشركة وتحديثها، وتنفيذا لاستراتيجيتها التي ترتكز على مواصلة الإهتمام في مختلف فروع المملكة".
يعتبر فرع السويدي من أعرق الفروع لدى شبكة شركة ذيب لتأجير السيارات في المنطقة الوسطى، حيث تم أفتتاحه عام 1998 م، ليتجاوز 25 عاما منذ افتتاحه، ويأتي تجديد الفرع في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العميل.
يعد فرع السويدي من أهم فروع المنطقة الوسطى والتي تضم 14 فرعا، ويصل إجمالي شبكة فروع ذيب لتأجير السيارات إلى 58 فرعا، لتلبي احتياجات العملاء على مختلف الشرائح في العاصمة.
تعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى السعودية والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وقد أهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا.
وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات، من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد.
تتمتع الشركة بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 33 عاما؛ إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991 م، ويصل عدد فروعها إلى 58 فرعا، 14 منها في مطارات دولية وإقليمية بأسطولها الذي يتجاوز 30 ألف سيارة.