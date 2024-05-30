شكرا لقرائتكم خبر عن البترول البحرية تنتهى من إنزال خط بحرى بمشروع تنمية غرب البرلس لتعظيم إنتاج الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول المصرى، عن الإنتهاء من أعمال إنزال الخط البحري الجديد قطر 8 بوصة بمشروع تنمية حقل غرب البرلس البحرى لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب) والواقع في منطقة إدكو وذلك في وقت قياسي وبمعدلات إنجاز غير مسبوقة .

وتم تنفيذ أعمال إنزال الخط البحري باستخدام الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج 11 والوحدات المساعدة .

وكانت PMS قد سبق وأنهت أعمال سحب الخط البحري الثاني الجديد قطر 14 بوصة ضمن مجال أعمال المشروع.

وجدير بالذكر إلى أن شركة خدمات البترول البحرية PMS قد أسند لها مسئولية تنفيذ أعمال تركيب عدد 2 منصة بحرية وإنزال خطين بحريين بأقطار 8 و14 بوصة بحقل غرب البرلس البحري التابع لشركة "بتروويب"، وذلك بهدف تعظيم إنتاج الغاز من هذا الحقل .