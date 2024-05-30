شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: 6 شركات انتقلت من سوق المشروعات الصغيرة إلى الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك 6 شركات نجحت في الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، مضيفًا أن البورصة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح القيد في هذا السوق مرتبطًا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي.

وجاء ذلك خلال الاحتفال بإعلان شركة "أم بي للهندسة"، الانتقال الشركة من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.

وأكد "الشيخ"، حرص إدارة البورصة على تطبيق نموذج العمل الذي أنشئ من أجله سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه "حاضنة أعمال" ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي.

وأضاف: لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة ومن كافة القطاعات على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.

