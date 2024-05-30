شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد مع استمرار صعودها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يومًا بعد يوم تكتسب عملة بيتكوين -المختلفة عن أي أصل آخر في العالم - ثقة ومساحة اعتراف أكبر من قبل المستثمرين، حيث تجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد لها وللأصول الرقمية، بفضل مسيرتها الصعودية الأخيرة، وفق ما ذكر موقع موتلي فوول.
لكن رغم ذلك، يوجد عامل حاسم آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو الثقة والقدرة على الاستثمار والذي بمجرد فهمه سيكون بمقدور عملة البيتكوين الوصول إلى السعر المطلوب وهو 100 ألف دولار.
من خلال شراء أسهم إحدى صناديق الاستثمار المتداولة يمكن للمستثمرين حاليًا تجاوز تعقيدات التنقل في بورصات العملات المشفرة وإدارة المحافظ الرقمية حيث أن هذا التطور لديه القدرة على زيادة الطلب بشكل كبير على المعروض المحدود والمتناقص من البيتكوين.
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ومع ذلك، وبقدر ما يمثله هذا الوصول المتزايد للمستثمرين الأفراد من تحول إلا أنه سوف يتضاءل مقارنة بموجة الطلب العارمة المتوقعة من المستثمرين الداخلين إلى السوق.
تقود الطريق شركة "ميلينيوم مانجيمينت" التي تعد شركة استثمارية تدير أكثر من 64 مليار دولار منها 1.8 مليار دولار مرتبطة بصناديق بيتكوين أي حوالي 3٪ من إجمالي محفظتها.
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ويدخل ضمن القائمة "مورجان ستانلي" الذي يعد سادس أكبر بنك في الولايات المتحدة و"بريسبريدج كابيتال" (صندوق التحوط الذي يدير الاستثمارات في جامعتي ييل وبرينستون).
ومن المرجح أن يكون تدفق المؤسسات إلى سوق البيتكوين تدريجيًا.
وعلى عكس المستثمرين الأفراد الذين يمكنهم دخول السوق بسرعة عن طريق شراء أسهم صناديق الاستثمار المتداولة غالبًا ما تستغرق المؤسسات وقتًا للبحث في تأثير البيتكوين على محافظها الاستثمارية قبل إجراء مخصصات صغيرة.
لا يمكن تحديد مقدار الأموال الداعمة لبيتكوين من المؤسسات الكبيرة لكن استنادًا إلى الدراسات الحديثة فهي تقول أن تخصيص 5% كاستثمار من المؤسسات الكبيرة يمكن أن يرفع القيمة السوقية للبيتكوين إلى أكثر من 7 تريليون دولار ليتجاوز سعر العملة 400 ألف دولار.
خلال ذلك أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيرًا خطيرًا بشأن الديون الأمريكية المتصاعدة البالغة 34 تريليون دولار والتي يعتقد البعض أنها يمكن أن تقفز بسعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار خلال العام المقبل.
وقال جاك ماليرز المحلل المالي: "هناك فجوة هائلة قد تأتي الخسارة من خلال خفض قيمة عملة الدولار ما يعني ارتفاع أسعار الأصول وعندها سيكون هناك استعداد لدفع المستثمرين 100 ألف دولار مقابل عملة البيتكوين نتيجة للديون وطباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي للنقود بكثافة وضعف الدولار الأمريكي".
الاستثمار في صناديق بيتكوينعملت الموافقة الأخيرة على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة على زيادة هذا الفهم حيث تعمل صناديق الاستثمار المتداولة على تبسيط العملية بالنسبة للمستثمرين حين شروعهم في الاستثمار في بيتكوين.
لكن رغم ذلك، يوجد عامل حاسم آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو الثقة والقدرة على الاستثمار والذي بمجرد فهمه سيكون بمقدور عملة البيتكوين الوصول إلى السعر المطلوب وهو 100 ألف دولار.
سهولة التداول والاستثمار في بيتكوينتُحدث الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية ثورة في كيفية قيام المستثمر العادي بالتداول للبيتكوين وضمها إلى محافظهم الاستثمارية.
من خلال شراء أسهم إحدى صناديق الاستثمار المتداولة يمكن للمستثمرين حاليًا تجاوز تعقيدات التنقل في بورصات العملات المشفرة وإدارة المحافظ الرقمية حيث أن هذا التطور لديه القدرة على زيادة الطلب بشكل كبير على المعروض المحدود والمتناقص من البيتكوين.
اقرأ أيضاً: بيتكوين مؤهلة للصعود.. ما توقعات العملات المشفرة حتى نهاية 2024
ومع ذلك، وبقدر ما يمثله هذا الوصول المتزايد للمستثمرين الأفراد من تحول إلا أنه سوف يتضاءل مقارنة بموجة الطلب العارمة المتوقعة من المستثمرين الداخلين إلى السوق.
تدفق كبير لرأس المالمع ظهور صناديق الاستثمار المتداولة صار بإمكان المؤسسات دمج البيتكوين بسهولة في محافظها الاستثمارية مما يفتح الباب أمام تدفق كبير لرأس المال المؤسسي إلى سوق البيتكوين.
استثمارات المؤسسات في بيتكويناعتبارًا من 15 مايو، تشير التقديرات إلى أن حوالي 700 شركة استثمار محترفة تمتلك ما قيمته حوالي 5 مليارات دولار من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية.
تقود الطريق شركة "ميلينيوم مانجيمينت" التي تعد شركة استثمارية تدير أكثر من 64 مليار دولار منها 1.8 مليار دولار مرتبطة بصناديق بيتكوين أي حوالي 3٪ من إجمالي محفظتها.
اقرأ أيضاً: بعد إطلاقها بعدة دول .. ما أكبر مخاوف مستثمري صناديق بيتكوين
ويدخل ضمن القائمة "مورجان ستانلي" الذي يعد سادس أكبر بنك في الولايات المتحدة و"بريسبريدج كابيتال" (صندوق التحوط الذي يدير الاستثمارات في جامعتي ييل وبرينستون).
المستثمرون الصغارومع ذلك، فإن المستثمرين الصغار أو بطريقة التجزئة أو الأفراد هم المالكون الأساسيون لصناديق بيتكوين المتداولة في البورصة.
ومن المرجح أن يكون تدفق المؤسسات إلى سوق البيتكوين تدريجيًا.
وعلى عكس المستثمرين الأفراد الذين يمكنهم دخول السوق بسرعة عن طريق شراء أسهم صناديق الاستثمار المتداولة غالبًا ما تستغرق المؤسسات وقتًا للبحث في تأثير البيتكوين على محافظها الاستثمارية قبل إجراء مخصصات صغيرة.
لا يمكن تحديد مقدار الأموال الداعمة لبيتكوين من المؤسسات الكبيرة لكن استنادًا إلى الدراسات الحديثة فهي تقول أن تخصيص 5% كاستثمار من المؤسسات الكبيرة يمكن أن يرفع القيمة السوقية للبيتكوين إلى أكثر من 7 تريليون دولار ليتجاوز سعر العملة 400 ألف دولار.
توقعات سعر بيتكوينيتم تداول سعر البيتكوين حاليًا عند حوالي 70 ألف دولار لكل بيتكوين بزيادة 400٪ تقريبًا عن أدنى مستوياتها بعد انهيار "إف تي إكس" في أواخر عام 2022 مع استعداد السوق لأكثر من ذلك في ضوء الانتخابات الرئاسية لعام2024، وفق ما ذكرت مجلة فوربس الأمريكية.
خلال ذلك أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيرًا خطيرًا بشأن الديون الأمريكية المتصاعدة البالغة 34 تريليون دولار والتي يعتقد البعض أنها يمكن أن تقفز بسعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار خلال العام المقبل.
وقال جاك ماليرز المحلل المالي: "هناك فجوة هائلة قد تأتي الخسارة من خلال خفض قيمة عملة الدولار ما يعني ارتفاع أسعار الأصول وعندها سيكون هناك استعداد لدفع المستثمرين 100 ألف دولار مقابل عملة البيتكوين نتيجة للديون وطباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي للنقود بكثافة وضعف الدولار الأمريكي".