شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة سوهاج التجارية: مصر تعطى اهتماما خاصا لسلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وعضو اتحاد الغرف التجارية أمس الأربعاء بالندوة المصرية العالمية لسلامة الغذاء ( EGFoSS) كجزء من احتفالات مصر باليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024.



وقال خالد أبو الوفا، في تصريحات صحفية علي هامش الندوة، أن هذا الحدث يجمع خبراء الصناعه في مجال الصناعات الغذائية مع التجار والجهات المعنية بالغذاء والزراعه في مكان واحد مما يشير إلى التعاون بين القطاع الخاص والحكومي علي الوصول لهدف واحد وهو سلامة الغذاء.

وأضاف أبو الوفا، أن مصر تلعب دوراً هاماً في ضمان جودة وسلامه الغذاء المتداولة في السوق، حيث تم إنشاء الهيئة بهدف تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة في الوصول لاقصي سلامة للغذاء في مصر .



وأوضح أبو الوفا، أن مجلس النواب يعمل حالياً علي عقد لقاءات مكثفة لمناقشه قانون سلامة الغذاء المصري وإجراء كثير من التعديلات عليه للوصول لأفضل تشريع ممكن وسيتم الانتهاء منه في القريب العاجل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من جزء كبير بالقانون، لافتاً إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشأه تقدم الأغذية بالحصول على تراخيص من وحدة سلامة الغذاء من أجل ضمان جودة الأغذية وكذلك سيتم التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام .



ولفت إلى أن اليوم العالمي لسلامة الغذاء هو فرصة جيدة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في هذا المجال وكذلك التأكيد علي أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات.



