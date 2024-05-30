شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تقود هبوط مؤشر البورصة الرئيسى أسفل مستوى 27 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 26836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 32765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 11582 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 5934 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 8555 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 6890 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما: أم بي للهندسة، وسيتي للتحاليل الطبية.

أعلنت شركتا أيه كابيتال القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، شراء الأولى 200 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 713.1 ألف سهم خزينة.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 13.1 مليون سهم، 10 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي 1.6 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو عدد 450 سهم، 11.5 ألف سهم، 12.8 مليون سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الصناعات الغذائية العربية-دومتي، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.6 مليون سهم، 3.6 مليون سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت 6.79 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 4.44 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 53%، وبلغ مجمل الربح المجمع حوالي 3.34 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 111 %، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 4.14 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 491%.

وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ 984.3 مليون جنيه مقابل 972.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 1.24%، وبلغ صافي الربح 18.7 مليون جنيه مقارنة مع 57.7 مليون جنيه.

وحققت شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، إيرادات خلال الربع الأول من عام 2024 بلغت 2.8 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 11.8%، وبلغ صافي الربح 219 ملون جنيه بنسبة نمو 65.5%.

وحقق شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، صافي مبيعات بلغت 22.7 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 17.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه.

وحققت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إيرادات بلغت 348.9 مليون جنيه خلال الربع الأول للسنة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 431.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت الشركة خسائر 3.6 مليون جنيه مقارنة مع 1.2 مليون جنيه.

في سياق منفصل قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها تتوقع تحقيق أرباحًا بلغت 680 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وبلغت حصيلة المشاركة مع الشركات متوقع إيرادات بحد أدنى مضمون في المتوسط 7.5 مليار جنيه سنويًا خلال السنوات الـ14 المقبلة، إضافة لإيرادات متوقعة نتيجة الشراكة في المبيعات قد ترفع الإيرادات الإجمالية للشركة سنويًا إلى 10 مليارات جنيه.