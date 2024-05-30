شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: 636 مليار جنيه للدعم فى الموازنة العامة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتكامل الذى بدأت مصر فى تنفيذه فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن نجح فى توفير وفورات مالية للإنفاق الاجتماعى وحزم الحماية وآخرها 180 مليار جنيه فى شهر مارس الماضى.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن برنامج الإصلاح عزز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية التى يمر بها العالم، لافتا إلى أنه تم تخصيص نحو 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد الذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الدولة المصرية تستهدف انفاق 1.5 تريليون جنيه على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار استراتيجية بناء الانسان المصرى وتم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بـ 393 مليار جنيه والبحث العلمى بنحو 140 مليار جنيه.