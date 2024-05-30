شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض للسيراميك بمشاركة 55 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات معرض سراميكا ماركت “CERAMICA MARKET KITCHEN MARKEET للسيراميك والبورسيلين والادوات الصحية والمطابخ والتشطيبات الداخلية فى دورته الرابعة عشر بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر ويستمر حتى 2 يونيو القادم، حيث يعد أكبر معرض لتصفيات 2024 للسيراميك والبورسيلين الأدوات الصحية وكافة أنواع المطابخ يقام علي مساحة 16 ألف متر مربع، ويحظى بمشاركة أكثر من 55 شركة مصرية بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التنوين والتجارة الداخلية والدكتور عادل فهمي منظم المعرض وايمن وفيق رئيس الادارة المركزية للمعارض الداخلية وهالة صفر مدير عام المعارض الداخلية والصالات وياسر ابو العز المستشار الاعلامي للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات .

وقال اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ياتي افتتاح المعرض فى إطار الحرص على توفير وعرض منتجات بأسعار مخفضة لمواجه زيادة الاسعار والمساهمة مع المقبلين من الشباب على الزواج فى تشطيب الوحدات السكنية بأسعار مناسبة ، وكذا راغبى التجديد ومهندسى الديكور والمقاولين وأصحاب المشروعات العقارية والذى يبحثوا عن التوفير فى تكاليف التشطيب بما لايخل بالجودة أو مستوى الوحدات السكنية أو الادارية والمشروعات القومية .

وأضاف المواردي أن صناعة السيراميك في مصر بتنوعها الكبير وجودة منتجاتها التي تلبي معايير الجودة العالمية، تشتمل هذه الصناعة مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من بلاط السيراميك للأرضيات والجدران، وصولاً إلى القطع الفنية والديكورات التي تعكس التراث والفنون الفريدة للثقافة المصرية.

واشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض ان مصر تحتل موقعًا بارزًا كواحدة من أكبر عشر دول منتجة لبلاط السيراميك على مستوى العالم، وتتميز كإحدى المنتجين الرئيسيين لبلاط السيراميك في أفريقيا، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 مليون متر مربع، ويستحوذ السوق المحلي في مصر على نحو 80% من إجمالي استهلاك السيراميك، بينما يتم تصدير 20% فقط من الإنتاج الإجمالي إلى دول أخرى.

وتفقد الماوردي المعرض خلال جولة قام بها مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عادل فهمي منظم المعرض حيث يتضمن كافة المنتجات المصرية من السيراميك والبورسيلين والادوات الصحية وما وصلت الية هذة الصناعة في مصر كما يتيح المعرض أيضا خدمة النقل المجانى المقدمة من بعض الشركات العارضة للساده الزوار المتعاقدين خلال فترة المعرض فقط وذلك للتيسير على العملاء فى توفير نفقات النقل حيث يشارك فى المعرض العديد من الشركات بطرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى ،كما يستهدف المعرض توفير منتجات السيراميك والادوات الصحية للشباب المقبلين على الزواج لتشطيب الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.

يشارك فى المعرض كبرى الشركات العاملة فى مجال السيراميك والبورسيلين وكافة الادوات الصحية والمطابخ ويتم اجراء سحوبات يوميا على جوائز وهدايا لكل الزوار بمناسبة نهاية العام ،كما قامت إدارة المعرض بالتسهيل على الزوار بتخصيص باصات مجانية لنقلهم من محطة مترو أرض المعارض الى قاعه المؤتمرات مدينة نصر والرجوع ايضا وكذا تخصيص اماكن إنتظار للسيارات داخل مركز المؤتمرات ،كما قامت ادارة المعرض بالاتفاق مع تطبيق VALU لتقديم خدمات التقسيط بدون مقدم وبدون مصاريف ادارية وكاش باك وذلك للعملاء داخل المعرض ويتم ترتيب الاجراءات للموافقة على التقسيط داخل المعرض والقيام مباشرة بالشراء من داخل المعرض وتم الاتفاق بوجود اعضاء فريق من VALU لتسهيل انهاء الاجراءات وتقديم اى دعم فنى لتفعيل التطبيق.