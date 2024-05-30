شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 0.03% إلى 2337 دولارا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس بنسبة طفيفة بلغت 0.03% لتصل إلى 2337 دولارا للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وذلك قبل صدور القراءة الثانية لمعدل النمو الاقتصادي في أمريكا خلال الربع الأول. أسعار الذهب اليوم كانت أسعار الذهب قد تراجعت أمس الأربعاء، عند التسوية بنسبة 0.7%، عند 2341.20 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها خلال التداولات لى 2363.7 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، أمس، لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى في شهر تقريبا.

وكان مؤشر الدولار قدر ارتفع أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.5% عند 105.06 نقطة.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول، فيما يتوقع المحللون نموه بنسبة 1.4% على أساس سنوي، بدلا من 1.6% في القراءة الأولى.

والمعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.