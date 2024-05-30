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مركز إدارة الدين: إصدار صكوك جديدة بقيمة 64 مليار ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024م، 2025م، 2026م بقيمة إجمالية تجاوزت 63.1 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال.
وتعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

3 شرائح للصكوك الجديدة

قسم المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال.
وجاءت الشريحة الأولى بقيمة حوالي 16 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031م، والشريحة الثانية بقيمة حوالي 29.3 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2034م، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة حوالي 18.8 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2039م.
والجدير بالذكر فإن وزارة المالية والمركز قررا تعيين كلاً من شركة إتش إس بي سي العربية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الإنماء للاستثمار بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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