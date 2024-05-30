شكرا لقرائتكم خبر عن تداول سهم أرامكو عند 29.10 ريال اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تداول سهم أرامكو اليوم الخميس عند 29.10 ريال في سوق الأسهم السعودية الرئيسي.
ووفقا لبيانات تداول كان أفضل طلب لسعر سهم أرامكو عند 29.05 ريال، بكمية 67.721 سهم، بينما كان أفضل عرض للسهم 29.10 ريال لكمية 48.933 سهما
وجمع أول طرح لأرامكو في عام 2019 في تاسي، نحو 29.4 مليار دولار، فيما يعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ أسواق الأسهم العالمية، بينما يتداول 1.5% من أسهم الشركة في تداول.
وفي مارس الماضي، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزارء، إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وأصبحت نسبة الأسهم المملوكة للحكومة السعودية بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة.
ووفقا لبيانات تداول كان أفضل طلب لسعر سهم أرامكو عند 29.05 ريال، بكمية 67.721 سهم، بينما كان أفضل عرض للسهم 29.10 ريال لكمية 48.933 سهما
وجمع أول طرح لأرامكو في عام 2019 في تاسي، نحو 29.4 مليار دولار، فيما يعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ أسواق الأسهم العالمية، بينما يتداول 1.5% من أسهم الشركة في تداول.
وفي مارس الماضي، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزارء، إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وأصبحت نسبة الأسهم المملوكة للحكومة السعودية بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة.