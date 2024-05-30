شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.7% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 161 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، متراجعا بنسبة 1.7%، عند 11503 نقطة، وبتداولات بلغت 13.138 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 416.051 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.312 تريليون ريال، وذلك وفقا لبيانات تداول.انخفضت أسهم 161 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 65، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، ميدغلف للتأمين، وأماك، والخريف، والوطنية للتعليم، وأنابيب الشرق، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أكوا باور، وسينومي ريتيل، والتعاونية، والبابطين، وجي آي جي، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم على ارتفاع بنسبة 1.2% عند 26610 نقطة، وبتداولات بلغت 36.394 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.199 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.046 مليار ريال.وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 88 شركة مدرجة في السوق الموازية.