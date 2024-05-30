شكرا لقرائتكم خبر عن «يورو نيوز»: توازن سوق النفط العالمي مرهون بنتائج اجتماع «أوبك+» والان نبدء بالتفاصيل

سيناريوهات خفض إنتاج «أوبك +»

أسعار النفط العالمية

دعم سوق النفط في مايو

قيادة السعودية لـ«أوبك»

الدمام - شريف احمد - ارتفع النفط الخام أكثر من 1% بعد تراجع طفيف الأسبوع الماضي وذلك في ظل ترقب السوق للاجتماع القادم لأوبك بلس، حيث يعتمد استمرار توازن السوق العالمية على نتائج هذا الاجتماع، ومدى استمرار أعضاء التحالف في الخفض الطوعي للإنتاج خلال النصف الثاني من العام، وفق ما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.ومن المقرر أنيعقد تحالف "أوبك+" اجتماعاً يوم الأحد لمراجعة سياسته الإنتاجية في وقت يحتفظ فيه العديد من أعضاء التحالف طوعًا بـحجم إنتاج قدره 2.2 مليون برميل يوميًا.حول ذلك، قال مايكل هسوه المحلل في بنك "دويتشه" :"إنه من غير المرجح أن ترفع دول أوبك+ الإنتاج بالنظر إلى أن السعر الحالي لخام برنت أقرب إلى 80 دولارًا للبرميل من 90 دولارًا للبرميل".اقرأ أيضاً: أسواق النفط والشحن العالمية تترقب نتائج اجتماع «أوبك+» المقبلوأبقى بنك دويتشه على توقعاته الحالية لخام برنت عند 83 دولارًا للبرميل في الربع الثاني و88 دولارًا في النصف الثاني من العام على افتراض أن أوبك بلس ستحافظ على سياستها الإنتاجية في اجتماع يوم الأحد.بينما قال تاماس فارجا المحلل لدى شركة "بي في إم" :"إنه يتوقع عدم حدوث أي تغييرات في الإنتاج لأن الاجتاع".وصل خام غرب تكساس عقد يوليو 78.84 دولارًا للبرميل مرتفعًا 1.12 دولارًا أو 1.44% ومنذ بداية العام وحتى الآن ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 10%.أما برنت عقد يوليو فوصل 83.19 دولارًا للبرميل مرتفعًا 9 سنتات أو 0.11% ومنذ بداية العام وحتى الآن ارتفع المؤشر العالمي بنسبة 8%.وتشهد أسعار النفط الخام ضغوطًا صعودية قبل اجتماع سياسة أوبك بلس القادم ومع ذلك فإن التوقعات طويلة المدى لأسواق النفط لا تزال غير مؤكدة بسبب الاختلال المستمر بين الطلب والعرض.اقرأ أيضاً: أسعار النفط ترتفع مع ترقب اجتماع أوبك بلس ومؤشرات الطلب الأمريكيظلت أسعار النفط الخام متقلبة هذا العام بسبب التوترات الجيوسياسية والتوقعات غير المؤكدة للعرض والطلب العالمي.بلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط ذروتها عند 90 دولارًا للبرميل و87 دولارًا للبرميل على التوالي في أوائل أبريل قبل أن تتراجع إلى حوالي 83 دولارًا للبرميل و78 دولارًا للبرميل حاليًا.وفي شهر مايو، استقرت أسعار النفط ضمن نطاق ضيق حيث تراوحت العقود الآجلة لخام برنت بين 81 دولارًا و84 دولارًا للبرميل.ومنذ بداية العام حتى الآن، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 5%، في حين أظهرت الأسواق الفورية قوة أكبر حيث ارتفعت بنحو 10%.وجدت أسعار النفط بعض الدعم في مايو قبل اجتماع أوبك بلس في يونيو.ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي وخاصة في الصين إلى جانب الإنتاج الأمريكي القياسي المرتفع لا تزال تلقي بثقلها على السوق.توفر المنظمة، التي تقودها المملكة العربية السعودية 40% من إمدادات النفط العالمية وقد خفضت طوعًا إنتاجها بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا أو حوالي 2% من استهلاك النفط العالمي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ أوبك على هذا المستوى من خفض الإنتاج حتى نهاية العام.وبدأ التحالف في خفض الإنتاج في نوفمبر 2022 وسط ضعف الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين.وعمقت خفض الإنتاج في يوليو 2023، حيث خفضت السعودية إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا وتعهدت روسيا بخفض إمداداتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.وبحلول مارس 2024، بلغ إجمالي خفض المنظمة للإنتاج 5.9 مليون برميل يوميا، أو نحو 5.7% من الطلب العالمي.