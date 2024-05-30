شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجين»: استكمال بيع 35% من حصة شركة تابعة إلى «بازل العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اللجين اكتمال صفقة بيع حصة ملكية 35% في رأٍ مال الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) إلى شركة بازل العالمية القابضة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها أودعت نحو 1.864 مليار ريال اليوم، مشيرة إلى أنها استكملت جميع الشروط والضمانات المتفق عليها في الاتفاقية.

وأضافت أن الشروط والضمانات هي: الانتهاء من إعادة هيكلة الشركات التابعة لشركة اللجين، من خلال نقل ملكية حصص شركة ناتبت في شركتها التابعة شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع البالغة 100% إلى ملكية شركة اللجين.

ولفتت إلى أنها نقلت ملكية حصص شركة ناتبت في المشروع المشترك شركة ناتبت شولمان للمركبات البلاستيكية المتخصصة "ناتبت شولمان" البالغة 50% إلى ملكية شركة اللجين.

وأشارت إلى أن من ضمن الشروط والضمانات التي استكملتها: الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة داخل المملكة وخارجها حسب بنود الاتفاقية والأنظمة المتبعة.

علماً بأن ملكية شركة اللجين في شركة ناتبت، انخفضت بعد إتمام الصفقة من 100% إلى 65%.

ونوهت باستخدام متحصلات البيع في سداد جميع الديون المستحقة على شركة اللجين البالغة 1.23 مليار ريال.

وأشارت إلى استثمار الرصيد في فرص استثمارية جاري دراستها بهدف تنويع مصادر دخل الشركة وتعزيز الاستقرار المالي للشركة

وكانت الشركة قد أعلنت في 16 يناير الماضي، بيع حصة ملكية 35% في رأس مال الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بقيمة 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار).