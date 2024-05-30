شكرا لقرائتكم خبر عن مرتفعة 7%.. 1.27 تريليون ريال قروض الأفراد بنهاية أبريل والان نبدء بالتفاصيل

قروض الأنشطة العقارية

نشاط التشييد

الدمام - شريف احمد - تصدر نشاط قروض الأفراد، الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي من القطاع الخاص، بنهاية شهر أبريل الماضي.ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" بلغت قيمة قروض الأفراد في نهاية شهر أبريل الماضي من المصارف نحو، 1.273 تريليون ريال. مقابل 1.271 تريليون ريال في شهر مارس، و1.188 تريليون ريال في شهر أبريل 2023 بارتفاع 7%.أفادت النشرة بأن قروض الأنشطة العقارية جاءت في المرتبة الثانية للائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي في أبريل، بقيمة 278.862 مليار ريال، مقابل 219.680 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و275.178 مليار ريال في شهر مارس 2024.وذكرت أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة جاء ثالثا بقيمة 190.057 مليار ريال في شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 174.487 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، و189.779 مليار ريال في شهر مارس من العام الحالي.وأوضحت أن نشاط الصناعات التحويلية استحوذ على 173.643 مليار ريال من الائتمان المصرفي، في شهر أبريل 2024، مقابل 172.932 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، و173.128 مليار ريال في شهر مارس 2024.وبلغ الائتمان المصرفي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه في شهر أبريل الماضي نحو 151.938 مليار ريال، مقابل 116.026 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و147.421 مليار ريال في شهر مارس الماضي.واستحوذ نشاط التشييد على 129.117 مليار ريال من الائتمان المصرفي في شهر أبريل الماضي، مقابل 116.780 مليار ريال في الشهر ذاته من 2023، و127.717 مليار ريال في شهر مارس من العام الحالي.وسجلت القروض الممنوحة للأنشطة المالية ونشاط التأمين، نحو 108.880 مليار ريال في شهر أبريل الماضي، مقابل 101.325 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و106.906 مليار ريال في شهر مارس 2024.وبلغت القروض الممنوحة لنشاط التعدين والمناجم نحو 45.765 مليار ريال، فيما بلغت القروض الممنوحة لنشاط النقل والتخزين في شهر أبريل الماضي نحو 44.405 مليار ريال.واستحوذ نشاط الإقامة والخدمات الغذائية على 36.463 مليار ريال من القروض الممنوحة في شهر أبريل الماضي، بينما بلغ الائتمان المصرفي لأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 34.989 مليار ريال، فيما بلغت القروض بنشاط المعلومات والاتصالات 22.825 مليار ريال.وسجلت القروض الممنوحة لأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 20.381 مليار ريال، فيما بلغت في الزراعة والغابات وصيد الأسماك 9.368 مليار ريال، وفي نشاط التعليم 6.370 مليار ريال، بينما في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 6.258 مليار ريال.