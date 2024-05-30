شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك السعودي الفرنسي» يوصي بزيادة رأس المال إلى 25 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف)، اليوم، للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وذلك بمنح سهم واحد تقريباً لكل سهم واحد مملوك.

وقال البنك في بيان على تداول: إن رأس المال قبل الزيادة 12,053,571,670 ريال، فيما يصبح بعد الزيادة 25,000,000,000 ريال، بزيادة 107.41%.

وأضاف أن عدد الأسهم قبل الزيادة 1205357167 سهما، فيما تصبح بعد الزيادة 2.5 مليار سهم.

وأشار إلى أن أسباب الزيادة تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

ونوه بأن الزيادة من خلال رسملة مبلغ 12,946,428,330 ريال من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية (والذي سيم تحديده لاحقاً).

وأضافت أن في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.