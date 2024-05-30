شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تكافح لاستعادة حصتها في الصين عبر خفض أسعار منتجاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد مبيعات أجهزة آيفون من شركة "آبل" حالة من الانتعاش في الصين بعد أن قامت الشركة بتخفيض الأسعار بقوة في أكبر أسواقها الخارجية لجذب المستهلكين في ظل اقتصاد يعاني من مواطن ضعفٍ عدة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية. ارتفاع مبيعات آيفون ارتفعت مبيعات الهواتف المحمولة ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين والتي غالبيتها العظمى من أجهزة آيفون بنسبة 52% في أبريل إلى 3.489 مليون وحدة، وفقًا لحسابات سي إن إن ,بناءً على البيانات الصادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تعتبر الأكاديمية شركة أبحاث تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وهي هيئة تنظيمية.

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وتمثل هذه الزيادة تسارعًا كبيرًا من النمو بنسبة 12٪ الذي سجلته الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأجنبية في مارس، وفقًا للبيانات السابقة من الأكاديمية الصينية. انتعاش مثير للاعجاب ووصفت صحيفة جلوبال تايمز الصينية الانتعاش بأنه "مثير للإعجاب" وذلك بعد بداية صعبة لآبل في الصين حتى عام 2024.

وفي الربع الأول، فقدت آبل المركز الأول في سوق الهواتف الذكية في الصين حيث تراجعت المبيعات بنسبة 19٪، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "كاونتر بوينت ريسيرش".

وتلقت شركة آبل ضربة قوية في ضوء المنافسة الشديدة من العلامات التجارية المحلية بما في ذلك شركة "هواوي" التي شهدت زيادة في المبيعات بنسبة 70% تقريبًا في نفس الفترة بسبب الإطلاق الناجح لسلسلة هواتف مايت 60.

ودفع الركود الاقتصادي بما في ذلك تدهور فرص العمل والدخل المستهلكين الصينيين إلى شد الأحزمة ساعين للحصول على تخفيضات على كل شيء من الغذاء إلى السيارات. كيف حركت آبل المياه الراكدة؟ لكن مبيعات آيفون بدأت تنتعش مرة أخرى في شهر مارس بعد أن خفضت آبل وشركاؤها في مجال البيع بالتجزئة الأسعار.

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تكثفت عملية خفض الأسعار في الآونة الأخيرة ففي الأسبوع الماضي، قالت شركة أبل إنها ستخفض أسعار بعض هواتفها الذكية على موقع "تي مول" الشبيه بموقع أمازون والمملوك لشركة "علي بابا" وذلك بنسبة تصل إلى 23% حتى 28 مايو.

كما تم إجراء تخفيضات مماثلة على موقع جي دي. كوم المماثل لتي مول والخاص بالتجارة الإلكترونية. خفض أسعار منتجات آبل كانت التخفيضات غير المسبوقة جزءًا من حملة تم إطلاقها خلال مهرجان التسوق السنوي الذي يعد ثاني أكبر مهرجان للتسوق عبر الإنترنت في الصين لهذا العام والذي يستمر عادة من أواخر مايو إلى منتصف يونيو.

وبعد التخفيضات أصبح هاتف آيفون 15 في نفس النطاق السعري للهواتف الذكية التي تنتجها شركتا "هواوي" و"شاومي". آبل تحاول استعادة حصتها السوقية حول ذلك قال محللون في "جيفريز" :إن التخفيضات الكبيرة هي "السبيل الوحيد" لشركة أبل للدفاع عن حصتها في السوق في الصين".

كما قالوا: "نعتقد أن شركة آبل قد أوجدت ضغوطًا كبيرة على الأسعار على العلامات التجارية المحلية وخاصة نماذج هواوي".

ومن شأن ذلك أن يساعد شركة آبل على استعادة حصتها السوقية المفقودة ولكن من المرجح أيضًا أن يضغط على منافسيها لخفض الأسعار بشكل أكبر.

وأضافوا: "يمكن أن تمتد الخصومات على الطرازات المتطورة إلى الربع الثالث من عام 2024 مما يضغط على هوامش جميع الهواتف الذكية".