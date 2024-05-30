شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«العربية للتعهدات» توقع 3 عقود بـ442.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية توقيع شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان اليو، عقد إنشاء، تشغيل وصيانة لوحات الدعاية على واجهات المباني في أنحاء متفرقة في مدينة الرياض –العقد الرابع، وذلك مع شركة ريمات الرياض للتنمية.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 10 يناير الماضي، فوز شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 100% من قبل الشركة العربية للتعهدات الفنية بمشروع إنشاء، تشغيل وصيانة لوحات الدعاية على واجهات المباني في أنحاء متفرقة في مدينة الرياض – العقد الرابع، والمطروح من قبل شركة ريمات الرياض للتنمية.

وتبلغ قيمة العقد الإجمالية 430 مليون ريال، وبقيمة إيجارية سنوية قدرها 43 مليون ريال، علماً بأنه سيتم تطبيق خصم بمعدل 50% على القيمة الإيجارية السنوية خلال السنة الأولى فقط من التعاقد، وابتداءً من السنة السادسة للتعاقد وحتى نهاية العقد، سوف تُطبق زيادة بنسبة 10% على القيمة الإيجارية السنوية.

ويشتمل نطاق المشروع على 3 مباني متفرقة على طرق وشوارع مدينة الرياض تم تحديدها من قبل شركة ريمات الرياض للتنمية، فيما يبلغ إجمالي عدد اللوحات الإعلانية التي سوف يتم تركيبها على واجهات المباني 6 لوحات رقمية بالكامل ذات تنسيقات تُقدر ب 40 متر وأكبر للوحة الإعلانية الواحدة.

وأوضحت أن مدة العقد 10 سنوات تتكون من فترة تجهيز وإنشاء تمتد حتى 6 أشهر.

وأشارت إلى أن الأثر المالي من المشروع سينعكس ابتداءً من الربع الأول من العام 2025م.

وأعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية توقيع شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان اليوم، عقد إنشاء، تشغيل وصيانة لوحات الدعاية على سيارات الأجرة العامة والحافلات في مدينة الرياض – العقد الأول، وذلك مع شركة ريمات الرياض للتنمية.

وكانت الشركة قد أعلنت في 10 يناير الماضي فوز شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان، بمشروع إنشاء، تشغيل وصيانة لوحات الدعاية على سيارات الأجرة العامة والحافلات في مدينة الرياض – العقد الأول، والمطروح من قبل شركة ريمات الرياض للتنمية.

وتبلغ قيمة العقد الإجمالية 6.840 مليون ريال، وبقيمة إيجارية سنوية قدرها 3.6 مليون ريال، علماً بأنه سيتم تطبيق خصم بمعدل 10% على القيمة الإيجارية السنوية خلال السنة الأولى من التعاقد فقط.

وتتكون اللوحات الإعلانية في هذا المشروع من ملصقات دعائية على عدد 500 مركبة من نوع سيارة أجرة عامة أو حافلات.

وأضافت أن مدة العقد سنتان تتكون من فترة تجهيز وإنشاء تمتد حتى 1.2 شهراً، فيما سينعكس الأثر المالي من المشروع ابتداءً من الربع الرابع من العام 2024م.

وأعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية توقيع شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان اليوم، عقد إنشاء، تشغيل وصيانة لوحات الدعاية على سيارات الأجرة العامة والحافلات في مدينة الرياض – العقد الثاني، وذلك مع شركة ريمات الرياض للتنمية.

وتبلغ قيمة العقد الإجمالية 5.795 مليون ريال وبقيمة إيجارية سنوية قدرها 3.050 مليون ريال، علماً بأنه سيتم تطبيق خصم بمعدل 10% على القيمة الإيجارية السنوية خلال السنة الأولى من التعاقد فقط.

وتتكون اللوحات الإعلانية في هذا المشروع من ملصقات دعائية على عدد 500 مركبة من نوع سيارة أجرة عامة أو حافلات.

وأضافت أن مدة العقد سنتان تتكون من فترة تجهيز وإنشاء تمتد حتى 1.2 شهراًـ فيما سينعكس الأثر المالي من المشروع ابتداءً من الربع الرابع من العام 2024م.