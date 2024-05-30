شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية»: ترسية مشروع مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج للتقنية ترسية مشروع مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بقيمة 11.250 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع يتضمن تقديم خدمات إدارة وتشغيل نظام إدارة التعلم بهدف تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم الإلكتروني مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام في التعليم الإلكتروني، لتحقيق الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع.

ويسعى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى ضمان استقرار الخدمات المقدمة في نظام إدارة التعلم وضمان كفاءة المنصة في تطويع أحدث التقنيات والممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني.

على أن تشمل الخدمات المقدمة التشغيل والصيانة فيما يضمن استمرار العملية التعليمية والتدريبية على أكمل وجه.