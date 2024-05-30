شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك للمغذيات» توزع 1.42 مليار ريال أرباحا عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بحو 1.428 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 476,035,404 سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 3 ريالات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الخميس 28 ذو الحجة 1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4 يوليو 2024م.

وسيكون تاريخ التوزيع الإثنين 16 محرم 1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22 يوليو 2024م.