شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» ترفع تمويلها من البنك السعودي للاستثمار لـ380.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، اليوم، عن زيادة قيمة التمويل الخاص بالتسهيلات الائتمانية مع البنك السعودي للاستثمار إلى 380.5 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 10 نوفمبر 2022، حصولها على اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي للاستثمار.

ونوهت بزيادة قيمة التمويل الخاص بالتسهيلات الائتمانية الحالية البالغة 180,500,000 ريال بمقدار 200,000,000 ريال، لتصبح قيمة التسهيلات 380,500,000 ريال.

وأشارت إلى تعديل الضمان المقدم مقابل التمويل بموجب سند لأمر ليصبح بقيمة 380,500,000 ريال مع بقاء الشروط الأخرى كما هي.

