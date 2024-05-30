شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.60 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط بنحو 1%عند التسوية، وسط مخاوف من ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 62 سنتًا، لتصل إلى 83.60 دولار للبرميل عند التسوية وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 60 سنتًا لتصل إلى 79.23 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويتوقع محللون أن يبقي تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا.

وفي هذا الجانب قال سوجاندا ساشديفا، مؤسس شركة الأبحاث إس.إس. ويلث ستريت ومقرها دلهي، إن توقعات تمديد أعضاء أوبك+ لتخفيضات الإنتاج بثت التفاؤل في الأسواق، وسيُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جهد متضافر لتحقيق الاستقرار في الأسعار وإعادة التوازن في سوق النفط العالمية.