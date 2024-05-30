شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. هبوط المؤشرات بختام التعاملات للجلسة الرابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 8.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.813 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 26922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 32776 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 11621 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5932 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8554 نقطة.