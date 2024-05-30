شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.04% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 26922.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5932.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 8554.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 32776.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 6927.55 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 24.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.813 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.3%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.195 تريليون جنيه إلى 1.175 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 386 مليار جنيه إلى 382 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%.

وتراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.581 تريليون جنيه إلى 1.557 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 3.6 مليار جنيه إلى 3.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.1%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 200.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.990 مليار ورقة منفذة على 488 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 192.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.198 مليار ورقة منفذة على 573 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 11.96% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 88.04%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 17.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 247.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 154.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 21.3 مليار جنيه بحجم تداول 3 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 401.5 ألف عملية.