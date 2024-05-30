شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون تحقق إيرادات تشغيل قياسية 1.33 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن ملخص نتائج أعمالها المالية والتشغيلية المجمعة عن الربع الأول من عام 2024.



شهدت نتائج الأعمال المجمعة للشركة تقدمًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل المجمعة إلى 1.33 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 812% على أساس سنوي، نتيجة للنمو القوي في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية، مدعومة بالأداء القوي لبنك الاستثمار.

حققت الشركة إيرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 458 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024. كما حققت الشركة صافي أرباح قدره 514 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل خسائر قدرها 52 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

حقق بنك الاستثمار إيرادات تشغيل بقيمة 236 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2024، والذي يمثل معدل نمو 355% على أساس سنوي. شهدت بلتون لتداول الأوراق المالية ارتفاعًا في إيرادات التشغيل مدفوعة بزيادة العمولات وكذلك النمو الملحوظ في قيمة محفظة الإقراض بالهامش التي بلغت 1.24 مليار جنيه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، مسجلة ارتفاعًا قدره 675% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، حققت بلتون لإدارة الأصول نموًا قويًا في قيمة الأصول المدارة لتصل إلى 29.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، بمعدل نمو قدره 56٪ على أساس سنوي، مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة. كما قامت بلتون بترويج وتغطية الاكتتاب من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات عبر مختلف القطاعات، مقدمة مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، وأسواق رأس المال، وأسواق ترتيب وإصدار الدين، والاستشارات المالية، واستشارات وكالات الائتمان، بالإضافة إلى صندوق الائتمان الذي تم تقديمه خلال النصف الثاني من عام 2023.

نجحت الأنشطة المالية غير المصرفية في اقتناص حصص سوقية مهمة عبر المنصة وتحقيق نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2024، حيث ارتفعت إيرادات تشغيل الأنشطة المالية غير المصرفية إلى 1.04 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلة نموًا قياسيًا قدره 1,297٪ على أساس سنوي. سجل إجمالي محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية نموًا سنويًا قياسيًا قدره 891% لتصل إلى 13.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقد نتج هذا النمو الملحوظ من نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، حيث ارتفعت محفظة التأجير التمويلي والتخصيم بمقدار 7 أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 7.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024. بينما شهدت محفظة التمويل الاستهلاكي نمواً قوياً بمقدار 11 ضعفًا لتصل إلى 2.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024. وبلغت محفظة التمويل العقاري 2.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، كما نجحت الأخيرة في اقتناص حصة سوقية تبلغ 24% خلال الربع الأول من عام 2024. وشهدت محفظة كاش للتمويل متناهي الصغر نموًا تجاوز الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 284 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 128 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

قامت شركة بلتون لرأس المال المخاطر بزيادة استثماراتها خلال الربع الأول من عام 2024، حيث قامت بالاستثمار في رأس مال شركتي BirdNest وSylndr، بالإضافة إلى زيادة استثماراتها في WayUp Sports من خلال جولة تمويلية أخرى. وأبرمت الشركة أيضًا اتفاقية تمويل مع Sylndr. كما حصلت شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الأول من عام 2024، ويجري الآن استصدار ترخيص مزاولة النشاط.