شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 10.12% خلال جلسات شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 10.12% ليغلق عند مستوى 26922.76 نقطة، خلال جلسات شهر مايو 2024، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.43% ليغلق عند مستوى 5932.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.76% ليغلق عند مستوى 8554.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 10.39% ليغلق عند مستوى 32776.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 6927.55 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 138.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو، ليغلق عند مستوى 1.813 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.062 تريليون جنيه إلى 1.175 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 375.5 مليار جنيه إلى 382 مليار جنيه بنسبة نمو 6.8%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.419 تريليون جنيه إلى 1.557 تريليون جنيه بنسبة نمو 9.7%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 4 مليارات جنيه إلى 3.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 20.1%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 747.8 مليار جنيه خلال شهر مايو المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.162 مليار ورقة منفذة على 1.984 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.156 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 17.4 مليار ورقة منفذة على 1.840 مليون عملية خلال شهر أبريل الماضي، واستحوذت الأسهم على 10.53% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.47%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 54.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 50 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 14.7 مليار جنيه، بحجم تداول 6.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 661.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 69.4 مليار جنيه بحجم تداول 11.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال1.7 مليون عملية.