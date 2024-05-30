شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتابع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود .

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المحطات التى تم الانتهاء من تنفيذها ودخولها على الخدمة امام الجمهور والمحطات الجاري تنفيذها لدخولها على الخدمة تباعاً ، كما تم استعراض عدد السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز والخطط المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز للاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي مقارنة باستخدام الوقود السائل.



حضر الاجتماع المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس محمد خضير والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ، والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتوزيع ، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس.



