شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات الصينية فى مصر ترتفع لـ956 مليون دولار بنهاية 22/23.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الاستثمارات الصينية في الفترة الأخيرة، حيث سجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر نحو 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما كان 563.4 مليون دولار خلال العام المالى السابق له 2021/2022 ، بزيادة بلغت 393.3 مليون دولار.



الاستثمارات الصينية فى مصر

ورصدت بيانات الجهاز بالإنفو جراف، وصول قيمة الاستثمارات المصرية في الصين إلى 208.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 126.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022، بزيادة بلغت نحو 81.9 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين نحو 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما كانت نحو 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، وفى المقابل بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر نحو 3.5 مليون دولار بالعام المالي 2022/2023، مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.