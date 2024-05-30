شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: التعاون مع الصين يدعم الصناعة والتصدير ونقل التكنولوجيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والصين تدعم قطاعات الصناعة والتصدير ونقل التكنولوجيا الحديثة لمصر، فى إطار استهداف مصر صادرات للخارج بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف" أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين يبلغ نحو 14 مليار دولار سنوياً، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين تعكس تنامى العلاقات المتميزة بين البلدين فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى واستهداف رفع تدفقات رؤوس الأموال إلى شرايين وقطاعات الاقتصاد المصرى، موضحاً أن هناك نحو 2400 شركة صينية تستثمر فى مصر فى قطاعات التصنيع المختلفة.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الدولة المصرية تستهدف دعم الاستثمارات فى قطاعات ذات الأولوية وهى الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، مؤكداً أن مصر تمتلك خريطة استثمارية متنوعة قادرة على رفع الإنتاجية والنمو ومعدلات التوظيف.