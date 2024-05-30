شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جلسات حوارية.. تفاصيل ملتقى تعزيز المسؤولية الاجتماعية في الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

المسؤولية الاجتماعية

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملتقى تعزيز المسؤولية الاجتماعية في قطاع الإسكان 2024، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المكلف المهندس سلطان الجريس وحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعدد من المسؤولين في القطاع العام والخاص.ويهدف الملتقى إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية في قطاع الإسكان، وتسليط الضوء على تجارب الشركات في المسؤولية الاجتماعية في قطاع الإسكان، وبناء نماذج يحتذى بها في مجتمع قطاع الأعمال.واستعرض الملتقى خمس جلسات حوارية، الأولى دور القطاع الحكومي في تمكين المسؤولية الاجتماعية في قطاع الإسكان وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتضمنت الجلسة الحوارية الثانية والثالثة استعراض تجارب الشركات في المسؤولية الاجتماعية.فيما تضمنت الجلسات عرضًا لتطبيقات المسؤولية الاجتماعية في قطاع الإسكان وطريقة التسجيل والمشاركة في جائزة المسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتحفيز الشركات على تفعيل ممارسات المسؤولية الاجتماعية.واشتمل الملتقى على معرض مصاحب لعرض ممارسات الشركات في المسؤولية الاجتماعية وإبراز أثر هذه الممارسات على المجتمع.