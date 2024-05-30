شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يخيم على أداء بورصات وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى التخييم على أداء أبرز مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصات وول ستريت، وهو الأمر الذي أثار قلق المستثمرين. وجاء تغير موازين السوق هذا بعد إعلانات أحدث بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة، والتي أثرت بدورها على الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه أسعار الفائدة هناك هذا العام، وفق ما ذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية. تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفض مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 0.7% في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1% متراجعًا أكثر من 400 نقطة ليقود المؤشرات للانخفاض بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بحوالي 0.6%.

تراجعت الأسهم بسبب قلق المستثمرين في القفزة في عوائد السندات الأمريكية بعد فشل مزاد الديون الحكومية ما أبرز مخاوفهم من أن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الابقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. العائد على سندات الخزانة ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع تقريبًا هذا الأسبوع ووصل العائد لأجل 10 سنوات إلى ما فوق المستوى الرئيسي البالغ 4.5% حيث تم تداوله عند 4.62% يوم الأربعاء في أعلى مستوى له خلال مايو. المخاوف تطغى على الآمال حول ذلك قال جوش شيفر مراقب الأسواق أنه يبدو أن هذه المخاوف طغت على الآمال في نمو الذكاء الاصطناعي.

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وساهم الذكاء في رفع مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي بدفعٍ من نشاط وأرباح شركة "إنفيديا". مؤشر ثقة المستهلك في هذا السياق، يحاول المستثمرون تقييم نتائج مؤشر ثقة المستهلك التي جاءت أقوى من المتوقع وذلك بالنسبة لصنع السياسات النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إنفيديا رغم ارتفاع السندات وتأثيرها على سوق الأسهم، أغلق سهم "إنفيديا" يوم الأربعاء على ارتفاع لليوم الرابع على التوالي.

حققت أسهم الشركة ارتفاعًا يزيد عن 20% خلال جلسات التداول الماضية حيث تجاوزت أرباح الشركة توقعات وول ستريت.

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لكن الارتفاع في سوق الأسهم الذي اعتقد الكثيرون حدوثه لم يحدث حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.5% تقريبًا منذ إعلان إنفيديا عن أرباحها.

وقال جوليان إيمانويل المحلل في شركة "إيفركور آي إس آي" :" تضع المتغيرات السوقية حدًا لـاتجاه إنفيديا على مدار عام في نسبة الصعود إلا أن ذلك على أي حال لن يمنع من صعود الأسواق". رياح معاكسة للأسهم بالعودة إلى نهاية أبريل، فقد أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة على مؤشر إس آند بي بما يصل إلى تراجع بنسبة 5٪ ولهذا يرى محللون أن ارتفاع العوائد يعد بمثابة رياح معاكسة للأسهم.

وقال مايكل كانترويتز كبير محللي استراتيجيات الاستثمار في شركة "بايبر ساندلر": "إن أسعار الفائدة المرتفعة أصبحت حاليًا مشكلة نظامية للأسهم".

أضاف: "في هذه المرحلة فمن الصعب القول بارتفاع الأسهم دون انخفاض أسعار الفائدة".

وقد تم التأكد من صحة هذه المقولة على مدار شهر مايو حيث أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى انخفاض العوائد وارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية.

لكن في الآونة الأخيرة، تزامن الارتفاع في عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ 2 مايو مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في ظل تزايد قلق المستثمرين بسبب احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. صيف ساخن للأسهم الأمريكية أخيرًا وليس آخرًا، قالت شركة "وولف ريسيرش" إن الأسهم يمكن أن تكون في طريقها لصيف متقلب حتى مع اقتراب المؤشرات الرئيسية من إنهاء الشهر عند مستوى مرتفع.

قال كريس سينيك محلل وولف ريسيرش :"على الرغم من أننا لانقول بحدوث اتجاه الهبوطي على المدى المتوسط فإننا نتوقع أن يصبح التداول أكثر تقلبا خلال الصيف إلى مزيج من القراءات الاقتصادية الأضعف في ظل معوقات التضخم والظروف الفنية في منطقة التشبع الشرائي وتؤثر معنويات المستثمرين".

ووفق هذا، يتوقع سينيك أن يستمر اتجاه أسهم التكنولوجيا للشركات الكبرى في الارتفاع حيث تفوقت أسهم تكنولوجيا المعلومات على جميع قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأخرى بزيادة تزيد عن 13% وتقدمت إنفيديا وحدها بأكثر من 30٪ في شهر مايو.