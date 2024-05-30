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شكرا لقرائتكم خبر عن 16.2 مليار ريال.. تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص في شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت المصارف التجارية العاملة في السعودية تسهيلات تمويلية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) لواردات القطاع الخاص نحو 16.221 مليار ريال في شهر أبريل الماضي.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33%، في أبريل 2024، مقارنة بـ 12.212 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وأوضحت النشرة أن قطاع السيارات جاء في صدارة القطاعات التي حصلت على تسهيلات تمويلية في شهر أبريل الماضي بنحو 3.525 مليار ريال، مقابل 3.244 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و2.769 مليار ريال في شهر مارس 2024.
وأشارت إلى أن قطاع المواد الغذائية جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 1.582 مليار ريال في شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 1.181 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، و956 مليون ريال في شهر مارس من العام الحالي.
ولفتت إلى أن واردات قطاع المواد الغذائية تتوزع على مواشي ولحوم بقيمة 133 مليون ريال، وسكر وشاي وبن بقيمة 375 مليون ريال، وفواكه وخضروات بقيمة 22 مليون ريال، ومواد غذائية أخرى بقيمة 670 مليون ريال.
وجاء قطاع الآلات في المرتبة الرابعة بقيمة 836 مليون ريال، مقابل 540 مليون ريال في الشهر نفسه من عام 2023، و727 مليون ريال في شهر مارس الماضي، في حين تلاه قطاع الأجهزة بقيمة 298 مليون ريال، في شهر أبريل الماضي، مقابل 310 مليون ريال في الشهر ذاته من 2023، و209 ملايين ريال في مارس 2024.
واستحوذت السلع الأخرى على 7.342 مليار ريال من التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص في شهر أبريل الماضي.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33%، في أبريل 2024، مقارنة بـ 12.212 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
التسهيلات التمويلية للوارداتأفادت النشرة بأن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص ارتفعت على أساس شهري في أبريل الماضي بنسبة 16%، مقابل 13.970 مليار ريال في شهر مارس الماضي.
وأوضحت النشرة أن قطاع السيارات جاء في صدارة القطاعات التي حصلت على تسهيلات تمويلية في شهر أبريل الماضي بنحو 3.525 مليار ريال، مقابل 3.244 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و2.769 مليار ريال في شهر مارس 2024.
قطاع مواد البناءوجاء قطاع مواد البناء في المرتبة الثانية في قيمة التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص في شهر أبريل بقيمة 2.547 مليار يال، مقابل 1.095 مليارريال في شهر أبريل من العام الماضي، و2.114 مليار ريال في شهر مارس الماضي.
وأشارت إلى أن قطاع المواد الغذائية جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 1.582 مليار ريال في شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 1.181 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، و956 مليون ريال في شهر مارس من العام الحالي.
ولفتت إلى أن واردات قطاع المواد الغذائية تتوزع على مواشي ولحوم بقيمة 133 مليون ريال، وسكر وشاي وبن بقيمة 375 مليون ريال، وفواكه وخضروات بقيمة 22 مليون ريال، ومواد غذائية أخرى بقيمة 670 مليون ريال.
وجاء قطاع الآلات في المرتبة الرابعة بقيمة 836 مليون ريال، مقابل 540 مليون ريال في الشهر نفسه من عام 2023، و727 مليون ريال في شهر مارس الماضي، في حين تلاه قطاع الأجهزة بقيمة 298 مليون ريال، في شهر أبريل الماضي، مقابل 310 مليون ريال في الشهر ذاته من 2023، و209 ملايين ريال في مارس 2024.
واستحوذت السلع الأخرى على 7.342 مليار ريال من التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص في شهر أبريل الماضي.