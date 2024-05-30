شكرا لقرائتكم خبر عن 16.2 مليار ريال.. تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص في شهر والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية