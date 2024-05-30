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شكرا لقرائتكم خبر عن 75 % نسبة الذكور السعوديين العاملين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير صادر عن المرصد الوطني للعمل، أن عدد الذكور السعوديين العاملين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خلال الربع الرابع من 2023، بلغ 81 ألف مواطن، بنسبة 75% من إجمالي الموظفين المواطنين، بينما بلغ عدد الإناث 27 ألفا بنسبة 25%.
وأشار تقرير التوطين في السعودية الصادر عن المرصد، إلى أن إجمالي عدد الموظفين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الربع الرابع بلغ 336 ألف موظف، منهم 108 آلاف سعودي.
ويدل على التركيز على تنمية المهارات المتخصصة لهذه الأنشطة في القطاع، فيما بلغ معدل التوطين لنشاط خدمات الإدارة الأرضية والإشراف الأرضي في المطارات 74%؛ مما يدل على الجهود المبذولة في الاستثمار بتلك الأنشطة، والتي أدت لحصولها على معدلات مرتفعة.
سجلت أعداد القوى العاملة نمواً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الفترة ما بين عام 2020 وحتى 2023 من 257.02 ألف موظف إلى 336.19 ألف موظف، بزيادة سنوية في الأعداد، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19.
وشهد القطاع نمواً بنسبة 4 % في عام 2020، دون حدوث تأثير كبير في القطاع بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مع استمرار تسجيل النمو بمعدلات التوطين خلال الفترة المذكورة.
وارتفع عدد الموظفين المواطنين من 74.45 ألف موظف إلى 108.06 ألف في نفس الفترة؛ حيث يشير النمو المستمر
في معدلات التوظيف والتوطين إلى التطور اللحوظ في القطاع لتحقيق أهداف التوطين.
وسجلت العديد من مهن المهارات العالية في القطاع نسب توطين مرتفعة مثل: الاخصائيين الإداريين بنسبة توطين بلغت 97% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 2.2 ألف موظف، والمراقبين الجويين، بنسبة توطين بلغت 96% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 1.3 ألف موظف، ومراقبي حركة المركبات، بنسبة توطين بلغت 74% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 2.7 ألف موظف.
ويشير ذلك إلى الحاجة نحو تكثيف جهود التوطين في القطاع، والبحث عن الأسباب التي أدت إلى تدنّي نسب التوطين في الوظائف الرئيسية في القطاع.
ومن جهة أخرى، حقق قطاع النقل والخدمات اللوجستية معدلات توطين مرتفعة نسبيًا في عدة وظائف رئيسية مثل: المراقبون الجويون بنسبة توطين بلغت 96% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 1.3 ألف موظف، وكتبة عمليات النقل بنسبة توطين بلغت 79% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 3.8 ألف موظف، ومضيفي الطيران بنسبة توطين بلغت 72% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 2.1 ألف موظف.
ويشير ذلك إلى الأثر الإيجابي لقرارات التوطين كقرار توطين مهن الطيران الرخصة الصادر في يونيو 2022 والساري المفعول حالياً بمرحلتيه.
ويتضح التفاوت الملحوظ بين نسب مشاركة المواطنات والمواطنين في القطاع؛ والذي أدى إلى انخفاض نسبة المواطنات من إجمالي الموظفين في القطاع وحصولها على النسبة الأدنى بين القطاعات الرئيسية الستة؛ ما يشير إلى الحاجة لتكثيف الجهود ومعالجة التحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع وتعزيز المبادرات والبرامج الداعمة.
وبلغت نسبة المواطنات 16.7% في المناصب الإدارية والمهارات العالية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال الربع الرابع من عام 2023 ، وتعد بذلك النسبة الأدنى بين القطاعات الرئيسية الستة.
وتجدر الإشارة إلى أهمية تكثيف الجهود، واستمرار تحفيز مشاركة المواطنات في المهن ذات المهارات العالية في هذا القطاع وصقل المهارات؛ للوصول إلى نسب أكثر تكافؤاً.
وفي المقابل، حققت المواطنات نسبًا مرتفعةً في بعض مهن القطاع مثل: أخصائي خدمة عملاء بنسبة 47.9%، وأخصائي إداري بنسبة
%37.2، وأخصائي تسويق بنسبة 27.4%.
وأشار تقرير التوطين في السعودية الصادر عن المرصد، إلى أن إجمالي عدد الموظفين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الربع الرابع بلغ 336 ألف موظف، منهم 108 آلاف سعودي.
نشاط النقل الجوي للركابحقق نشاط النقل الجوي للركاب المحدد بمواعيد أعلى معدل توطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة بلغت 94%، وذلك في الربع الرابع من عام 2023، يليه نشاط مدارس تعليم الطيران بمعدل توطين مرتفع بلغ 83%.
ويدل على التركيز على تنمية المهارات المتخصصة لهذه الأنشطة في القطاع، فيما بلغ معدل التوطين لنشاط خدمات الإدارة الأرضية والإشراف الأرضي في المطارات 74%؛ مما يدل على الجهود المبذولة في الاستثمار بتلك الأنشطة، والتي أدت لحصولها على معدلات مرتفعة.
النقل البري للبضائعوفي المقابل، سجل نشاط النقل البري للبضائع معدل توطين منخفض بلغ 20% ، أي بانخفاض ما دون معدل التوطين الإجمالي للقطاع البالغ 32%، وذلك بالرغم أن عدد الموظفين المواطنين في نفس النشاط بلغ 23.6 ألف موظف، والذي يعد أكثر الأنشطة توظيفاً للمواطنين؛ مما يشير إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع نسب التوطين في تلك الأنشطة الاقتصادية.
سجلت أعداد القوى العاملة نمواً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الفترة ما بين عام 2020 وحتى 2023 من 257.02 ألف موظف إلى 336.19 ألف موظف، بزيادة سنوية في الأعداد، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19.
وشهد القطاع نمواً بنسبة 4 % في عام 2020، دون حدوث تأثير كبير في القطاع بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مع استمرار تسجيل النمو بمعدلات التوطين خلال الفترة المذكورة.
وارتفع عدد الموظفين المواطنين من 74.45 ألف موظف إلى 108.06 ألف في نفس الفترة؛ حيث يشير النمو المستمر
في معدلات التوظيف والتوطين إلى التطور اللحوظ في القطاع لتحقيق أهداف التوطين.
وظائف المهارات العاليةبلغت نسبة التوطين في وظائف المهارات العالية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية 64.7% من إجمالي القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023.
وسجلت العديد من مهن المهارات العالية في القطاع نسب توطين مرتفعة مثل: الاخصائيين الإداريين بنسبة توطين بلغت 97% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 2.2 ألف موظف، والمراقبين الجويين، بنسبة توطين بلغت 96% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 1.3 ألف موظف، ومراقبي حركة المركبات، بنسبة توطين بلغت 74% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 2.7 ألف موظف.
التوطين في الوظائف الرئيسيةبلغت نسبة التوطين في الوظائف الرئيسية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية %14.6 في الربع الرابع من عام 2023، بينما شكل الموظفون غير المواطنين أغلبية كبيرة نسبياً بنسبة 85.4%.
ويشير ذلك إلى الحاجة نحو تكثيف جهود التوطين في القطاع، والبحث عن الأسباب التي أدت إلى تدنّي نسب التوطين في الوظائف الرئيسية في القطاع.
ومن جهة أخرى، حقق قطاع النقل والخدمات اللوجستية معدلات توطين مرتفعة نسبيًا في عدة وظائف رئيسية مثل: المراقبون الجويون بنسبة توطين بلغت 96% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 1.3 ألف موظف، وكتبة عمليات النقل بنسبة توطين بلغت 79% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 3.8 ألف موظف، ومضيفي الطيران بنسبة توطين بلغت 72% وبعدد موظفين مواطنين بلغ 2.1 ألف موظف.
ويشير ذلك إلى الأثر الإيجابي لقرارات التوطين كقرار توطين مهن الطيران الرخصة الصادر في يونيو 2022 والساري المفعول حالياً بمرحلتيه.
نسبة المواطناتشكلت نسبة المواطنات من إجمالي الموظفين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ما يقارب 25.4 % وذلك خلال الربع الرابع من عام 2023، في حين شكل المواطنون الذكور النسبة المتبقية البالغة 74.6 %.
ويتضح التفاوت الملحوظ بين نسب مشاركة المواطنات والمواطنين في القطاع؛ والذي أدى إلى انخفاض نسبة المواطنات من إجمالي الموظفين في القطاع وحصولها على النسبة الأدنى بين القطاعات الرئيسية الستة؛ ما يشير إلى الحاجة لتكثيف الجهود ومعالجة التحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع وتعزيز المبادرات والبرامج الداعمة.
وبلغت نسبة المواطنات 16.7% في المناصب الإدارية والمهارات العالية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال الربع الرابع من عام 2023 ، وتعد بذلك النسبة الأدنى بين القطاعات الرئيسية الستة.
وتجدر الإشارة إلى أهمية تكثيف الجهود، واستمرار تحفيز مشاركة المواطنات في المهن ذات المهارات العالية في هذا القطاع وصقل المهارات؛ للوصول إلى نسب أكثر تكافؤاً.
وفي المقابل، حققت المواطنات نسبًا مرتفعةً في بعض مهن القطاع مثل: أخصائي خدمة عملاء بنسبة 47.9%، وأخصائي إداري بنسبة
%37.2، وأخصائي تسويق بنسبة 27.4%.