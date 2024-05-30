شكرا لقرائتكم خبر عن بشراكة بين شركتى "Sky RealEstate" و"Innovo Group" .. إطلاق شركة "Sky Innovo Developments" والإعلان عن Park St. Edition أول مشاريعها الرائدة فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركةSky RealEstate ، الرائدة في التطوير العقاري والتابعة لمجموعة Sky Investments ،و Innovo Group، الرائدة في الاستشارات الهندسية والتصميمات العالمية وأنظمة الاستدامة، عن إطلاق شركة "Sky Innovo Developments"، وهي شركة عقارية متخصصة في تطوير المشروعات السكنية والتجارية المستدامة. ومن المتوقع أن تُحدث شركة Sky Innovo Developments، نقلة في السوق حيث تقدم الشركة نموذج أعمال فريد من نوعه يجمع بين أهم المفاهيم والمواصفات الإقليمية بل والعالمية والتي يأتي على رأسها تحقيق الصحة النفسية والجسدية وتعزيز مفاهيم الاستدامة.



اطلقت الشركة مشروعها الاول "Park St. Edition" وهو مجمع سكني تجاري إداري فريد من نوعه يجمع بين الصحة والاستدامة، ويمثل نموذجاً جديدًا للتطوير العقاري في مصر. يقع المشروع في منطقة القاهرة الجديدة حيث تبلغ الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع ما يقرب من 10 مليار جنيه مصري وتبلغ مساحة الأرض 20,000 متر مربع في حين تبلغ مساحة المباني 65,000 متر مربع.

تستهدف تلك الشراكة إستغلال الخبرات الواسعة التي يتمتع بها هذا التحالف من اجل بناء وتطوير مشروعات سكنية وتجارية متكاملة تركز على توفير مجتمعات تجمع بين الصحة والاستدامة وتحقيق الرفاهية لكافة العملاء، فضلًا عن تلبية احتياجات كل الباحثين عن نمط حياة فريد وصحي. ياتي هذا في ضوء رؤية مصر 2030.

عبر المهندس أيمن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة Sky Investments المالكة لشركة Sky RealEstate للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، عن سعادته بهذا التحالف لتأسيس شركة Sky Innovo Developments وإطلاق مشروع Park St. Edition”" السكني والتجاري والإداري المميز وقال: "نؤمن في Sky RealEstate بأهمية التعاون مع شركاء استراتيجيين ذوي خبرة واسعة في مجال التطوير العقاري، مثل Innovo Group، لخلق مشروعات استثنائية تلبي احتياجات العملاء وتُحدث تأثير إيجابي في المجتمع. تمثل شركة Sky Innovo Developments علامة فارقة في مسيرتنا، نسعى من خلالها إلى تغيير المفاهيم التقليدية للسكن وتقديم مشروعات سكنية وتجارية غير مسبوقة تركز على تلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن سكن فريد وصحي ومستدام في نفس الوقت. ونُدرك أن احتياجات العملاء تتغير باستمرار، ونحن ملتزمون بتقديم مشروعات تلبي هذه الاحتياجات المتطورة".

وأوضح أن مشروع Park St. Edition يركز على خلق بيئة متناغمة تُعزز صحة ورفاهية السكان من خلال ممارسات مستدامة مبتكرة وتصميمات مدروسة. أكد أنه لديه ثقة كاملة في أنSky Innovo Developments ستصبح شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، واعرب عن ايمانه بأن مشروع Park St. Edition سيُلهم مستقبلًا أكثر استدامة وصحة للمجتمعات.

وفي السياق ذاته، قال المهندس بيشوي عزمي، رئيس Innovo Group: "نؤمن بأن هذه الشراكة ستُساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا، خصوصًا وأن كلتا الشركتين تحظى بسجل حافل في مجال التطوير العقاري. نثق في قدرتنا على إحداث نقلة نوعية في قطاع العقارات في مصر ووضعها على الخارطة العالمية."

وأضاف: "نلتزم في Innovo Group بتقديم حلول بناء مستدامة تعزز رفاهية المجتمعات. ونؤكد أنSky Innovo Developments ستستخدم أفضل التصميمات العالمية المبتكرة التي تراعي الحفاظ على البيئة والاستدامة لتوفير مجتمع صحي وحياة فريدة يستحقها عملاء الشركة."

وأشار إلى أن مشروع Park St. Edition، أول مشروع لشركة Sky Innovo Developments، سيكون نقطة انطلاق جديدة لنهج الشركة في التطوير العقاري الذي يتميز بتصميمه العصري وتركيزه على خلق بيئة سكنية وتجارية وإدارية صحية ومستدامة، والبداية لمشروعات حقيقية وغير مسبوقة من حيث مراعاة كافة نظم الاستدامة وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وأكد التزام الشركة بالعمل مع الشركاء لخلق مستقبل مشرق يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

يجمع المشروع بين المباني السكنية والتجارية والإدارية، مقدماً بيئة متناغمة تُعزز الصحة النفسية والجسدية للسكان. فقد تم تصميم المباني للاستفادة من الضوء الطبيعي والمساحات الخضراء وأنظمة التهوية الفعالة لتحسين جودة الهواء. تستخدم Sky Innovo Developments مواد صديقة للبيئة لخلق بيئة داخلية صحية. يضم المشروع مرافق لياقة بدنية متطورة، مناطق للتأمل واليوغا، مسارات للمشي والركض، وسبا، بالإضافة إلى خدمات متميزة تُلبي احتياجات السكان الصحية وتعزز تجربة معيشية متكاملة.

يركز مشروع Park St. Edition على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، الإضاءة عالية الكفاءة، الأجهزة الموفرة للطاقة، ونظم إدارة النفايات الفعالة. يُلبي المشروع احتياجات العملاء الباحثين عن نمط حياة يجمع بين الفخامة والصحة والاستدامة، مقدماً تجربة معيشية استثنائية تُلبي كافة التطلعات والاحتياجات المهنية والشخصية، مع دعم بيئة العمل وتوفير مستوى معيشي يفوق التوقعات.



أيمن حسين وبيشوي عزمي

أيمن حسين وبيشوي عزمي