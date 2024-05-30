شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط عُمان ليسجل 83.4 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 83.4 دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضا بلغ 1.96 دولارمقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 85 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 78.49 دولار للبرميل، منخفضًا 3 دولارات أمريكية و74 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أبريل الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 1%عند التسوية، وسط مخاوف من ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 62 سنتًا، لتصل إلى 83.60 دولار للبرميل عند التسوية وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 60 سنتًا لتصل إلى 79.23 دولار للبرميل.