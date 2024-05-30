شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 15 مايو يشن حملة على أسواق المرحلة الثانية لإزالة الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم شن حملة على أسواق المرحلة الثانية لإزالة الإشغالات، والتصدى لكافة مظاهر العشوائية على مستوى جميع المراحل بالمدينة.

وأضاف، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من الاشغالات ببعض المحلات بأسواق المرحلة الثانية بالمدينة، لافتا إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات والتحفظ على جميع المحتويات ومصادرتها بمخازن الجهاز.

وأوضح بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، لافتا إلى أن الحملة قامت أيضا بالمرورعلى سويقة المرحلة الثانية، حيث تم ضبط بعض الإشغالات داخل السويقة، وتم ضبط عدد من الباعة الجائلين أمام السويقة، وتم أيضا ضبط بعض التروسيكلات الخاصة بالباعة الجائلين.



وأشار إلى أنه تم رفع كافة الإشغالات والتحفظ عليها ومصادرتها بمخازن الجهاز وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كل المخالفين .



وطالب أصحاب المحلات التجارية على مستوى جميع المراحل بالمدينة بالالتزام بشروط التعاقد وعدم إشغال مساحات أمام المحلات حتى لا يتم التعرض للمسائلة القانونية.

ووجه كافة الإدارات المختصة من التنمية والأمن والمخالفات ورؤساء الأحياء وشرطة التعمير بالمتابعة الدورية على مستوى جميع المراحل بالمدينة لرصد الإشغالات والمخالفات والعمل على إزالتها على الفور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفين.