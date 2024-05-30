شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد مشروعات الطرق بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال الطرق (الطبقة الرابطة) بمشروع جنة (28) عمارة بالمجاورة (34) بالحى السادس ضمن أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق للمشروع.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الجارية بالمدن الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز، على جهات الإشراف والشركة المنفذة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى، لافت إلى أن هذه الأعمال تآتى إستمرارا لخطة التنمية والانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الجارية بالمدينة فى كافة المحاور ومن أهمها قطاع الطرق بجميع أحياء المدينة.